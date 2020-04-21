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Dünya nüfusunun çoğunu evde kalmaya zorlayan koronavirüs salgını, elektronik müzik sektörüne çok büyük etki etti. Coachella, Ultra, SXSW, Glastonbury, Time Warp gibi önemli müzik etkinlikleri iptal edildi veya ertelendi. Bazı ünlü sanatçılar Facebook Live, YouTubeve hatta Twitch gibi çevrim içi yayın servislerine yönelmek zorunda kaldı. Ancak uzmanlardan, kullanıcılara sevdikleri DJ’lerin yaptıkları yayınları takip ederken dikkatli olmalı gerektiği uyarısı geldi.

Siber güvenlik, kuruluşu Kaspersky araştırmacıları, dünyanın en popüler DJ’leri listesinde yer alan isimlerden bazılarının parçalarında zararlı dosyaların gizlendiğini keşfetti. Bunlar arasında tüm dünyaca ünlü David Guetta ve Calvin Harris gibi isimler de var.

Koronavirüs ile milyonlarca insanın eve kapanması gece hayatını da değiştirdi. DJ’ler ve menajerleri faaliyetlerini sürdürmek için yeni fikirler ararkeni 23 Mart’ta düzenlenmesi gereken Ultra Müzik Festivali internete taşındı. Bir hafta sonu boyunca yapılan bir dizi yayınla gerçekleşen etkinlikte ünlü DJ’ler hiçbir özel hazırlık olmadan evlerinden canlı müzik yaparak modern müzik tutkunlarına ulaştı.

MÜZİĞİN KAYNAĞINA DİKKAT EDİN

İnsanların evlerinden çıkmadığı bu dönemde daha olumlu düşünmelerine ve morallerini yükseltmelerine yardımcı olan bu tür etkinliklere katılanların sayısı önemli ölçüde arttı.

Arkadaş buluşmaları gibi günlük faaliyetlerin de artık internet üzerinden gerçekleşmesiyle son haftalarda internet trafiğinde büyük bir artış yaşandı. İnternette daha fazla vakit geçirme eğilimi, internet hızını etkileyebiliyor. Bu da yayın kalitesini düşürüp bekleme ve yükleme sürelerini artırabiliyor.

Bundan kaçınmanın bir yolu da istediğiniz müziği indirip çevrim dışı dinlemek. Yayınları düzgün bir şekilde izleyemediğinizde bu yöntem iyi bir çözüm sunuyor. Ancak bunu yaparken müziğin kaynağına dikkat etmemek hoş olmayan sonuçlar doğurabilir.

DAVID GUETTA, CALVIN HARRIS, MARTIN GARRIX VE DİĞERLERİ...

DJ Mag Top 100 DJ listesini inceleyen Kaspersky araştırmacıları, internetten elektronik müzik indirirken çok dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Araştırmada David Guetta, Alan Walker, Dj Snake, Calvin Harris ve Martin Garrix’in siber suçlular tarafından en çok kullanılan isimler olduğu belirlendi. Elektronik müzik tutkunlarından yararlanmak isteyen siber suçlular bu isimleri zararlı dosyaları yaymak için kullanıyor.

Bu dosyalarda reklam yazılımlarından Truva atlarına kadar birçok farklı tehdit türü yer alıyor. Bunlar verileri yok etmek, engellemek, değiştirmek veya kopyalamak ya da bilgisayarların ve ağların performansını düşürmek için kullanılabiliyor.

Kaspersky tarafından tespit edilen ve DJ’lerin adlarını kullanan tekil zararlı dosyalar

Araştırmada David Guetta’nın popülerliği açıkça görülebiliyor. DJ Mag dergisine göre Guetta, on üç yıldır en popüler ilk 10 DJ sıralamasında yer alıyor ve Kid Cudi ve Nicki Minaj gibi ünlü şarkıcılarla yaptığı çalışmalarla daha da tanınır hale geldi.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton Ivanov, müzik severlere yönelik olarak şu uyarıyı yaptı:

“İnsanlar evde daha çok vakit geçirmeye başladıkça daha fazla içerik tüketir oldular. Yayınlar veya çevrimiçi hizmetler üzerinden müzik dinlemenin bir zararı yok fakat sevilen şarkıları cihazlara indirirken dikkatli olmak gerek. Yaptığımız araştırma zararlı yazılımların bu tür dosyalara gizlenebildiğini gösterdi. Kullanıcılar, olası tehditlerden korunmak için ek önlemler almaya özen göstermeli.”

Kaspersky’in yaptığı araştırmada, tespit edilen zararlı dosyaların isimleri şöyle oldu:

“HEUR:Trojan.Script.Generic”,

“UDS:DangerousObject.Multi.Generic”,

“Trojan.Win32.Agentb.bqyr”, “not-a-virus:HEUR:AdWare.AndroidOS.Agent.f”, “HEUR:Trojan.Win32.Generic”

Uzmanlar, elektronik müzik tutkunlarına sevdikleri sanatçıları ve şarkıları dinlerken, şu önerileri dikkate almaları gerektiğini belirtiyor:

“Sanatçının son albümlerinin ve parçalarının adlarını iki kez kontrol edin. Dosya adı şüpheli görünüyorsa veya şarkıyı daha önce hiç duymadıysanız indirmeyin. Çevrim içi dinlemek amacıyla müzik indirmek için Spotify veya Audiomack gibi güvenilir kaynaklardan yararlanın. Birçok farklı tehdide karşı kapsamlı koruma sağlayan,siber güvenlik çözümleri kullanın.”

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