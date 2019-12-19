En pahalı 10 isim açıklandı!

Mbappe'yi 185 milyon euroluk değeriyle takım arkadaşı Neymar JR takip ederken, altıncı kez Ballon d'Or'un sahibi olan Barcelona'nın süper starı Lionel Messi ise 180 milyon euroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı. Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı.