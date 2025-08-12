UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu r&ouml;vanş ma&ccedil;ında Fenerbah&ccedil;e, Feyenoord u 5-2 mağlup ederken son gol Youssef En-Nesyri den geldi. Ge&ccedil;tiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın en golc&uuml; (30) oyuncusu olan En-Nesyri, bu sezon da 2. resmi ma&ccedil;ında ilk gol&uuml;n&uuml; attı. 28 yaşındaki futbolcu ilk gol&uuml;n&uuml; taraftarı &ouml;n&uuml;nde kaydetti. M&uuml;sabakanın 83. dakikasında Archie Brown un sol kanattan geliştirdiği atakta Youssef En-Nesyri arka direkte tek dokunuşla fileleri havalandırdı. En-Nesyri, Hollanda ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.