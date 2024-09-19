En mutlu günü zehir oluyordu: Gelin yanmaktan son anda kurtuldu

Gelin ve damadın, "Tatlı bir anı" olarak nitelendirdiği ve gülüp geçtiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde davetlilerden birinin, geline meşale isabet etmesi üzerine yaşanan paniğine rağmen müziğin etkisi ile oynamaya devam ettiği de görüldü.