En kötüsünden en iyisine Star Wars filmleri

Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi

(Solo: A Star Wars Story) Yönetmen: Ron Howard

Bizi Han Solo'nun gençlik yıllarına götüren bir film... Han (Alden Ehrenreich),ailesiz, köksüz, yalnız bir genç... Suç örgütleriyle İmparatorluğun el altından işbirliği yaparak galaksiyi yönettiği, karanlık, umutsuz bir çağda yaşıyor. Bir çete reisinin gözetiminde köle hayatı sürdürüyor. En büyük arzusu, gönlünü kaptırdığı Qi'ra (Emilia Clarke) ile birlikte gezegenden kaçmak ve pilot olmak. Ama hayat, her ikisini de farklı yerlere sürüklüyor. Hikâye iki gencin suç ve kötülükle dolu bir dünyada ayakta durma çabaları üzerinden şekilleniyor.