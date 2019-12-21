En kötüsünden en iyisine Star Wars filmleri

21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Klon Savaşları 2008
(The Clone Wars) Yönetmen: Dave Filoni
Bazı hayranlar pek dikkate almazlar ama “resmi bir Star Wars filmi” olarak sinema salonlarında gösterime girmiştir.
Animasyon türündeki film, Bölüm II ile III arasında geçen üç yıllık dönemde ayrılıkçı bir droid ordusuna karşı küçük bir Cumhuriyetçi klon ordusunu yöneten Anakin Skywalker ve Obi-Wan Kenobi'nin öyküsünü anlatır. Hem hayranlar hem de eleştirmenler serinin en vasat filmi olarak kabul eder...
Bölüm IX: Skywalker'ın Yükselişi 2019
(Episode IX: The Rise of Skywalker) Yönetmen: J.J. Abrams
Skywalker Destanı'nın son üçlemesinin ilk iki filmini heyecan verici bulmuştum. İlki, hayranların gönlünü okşayan nostalji dolu ama yeni unsurlar da barındıran bir filmdi... İkincisinde cesaretli yenilikler vardı. Üçüncüsü ise George Lucas'ın ilk üç filmde inşa ettiği Star Wars formüllerine ruhsuz bir geri dönüşten ibaret geldi bana... Öyle ki büyük sürprizler bile ilk üçlemenin reçetesini takip ediyordu.
Seyrettiğim her şey önceki filmlerden hatırladığım duyguların, anların, temaların ve sahnelerin yansıması gibiydi... Kuşkusuz bir aksiyon filmi olarak gayet iyiydi... Ama beni sürükleyen karakterler ya da hikâye değildi. Sadece hareket ve ritim duygusuydu..
Han Solo: Bir Star Wars Hikâyesi
(Solo: A Star Wars Story) Yönetmen: Ron Howard
Bizi Han Solo'nun gençlik yıllarına götüren bir film... Han (Alden Ehrenreich),ailesiz, köksüz, yalnız bir genç... Suç örgütleriyle İmparatorluğun el altından işbirliği yaparak galaksiyi yönettiği, karanlık, umutsuz bir çağda yaşıyor. Bir çete reisinin gözetiminde köle hayatı sürdürüyor. En büyük arzusu, gönlünü kaptırdığı Qi'ra (Emilia Clarke) ile birlikte gezegenden kaçmak ve pilot olmak. Ama hayat, her ikisini de farklı yerlere sürüklüyor. Hikâye iki gencin suç ve kötülükle dolu bir dünyada ayakta durma çabaları üzerinden şekilleniyor.
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