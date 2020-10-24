En iyi film Oscar’ına aday olabilecek 15 yapım

NOMADLAND
2008-2012 yılları arasında yaşanan Küresel Ekonomik Kriz sırasında her şeyini kaybeden 60 yaşlarındaki Fern (Frances McDormand) yaşadığı küçük kasabayı terk ederek bir karavanda yaşamaya başlar ve ABD’nin batısına doğru yola çıkar. O, artık modern bir göçebedir. 2017 yapımı ‘The Rider’ ile tanınan Chloé Zhao’nun yönettiği film, Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’ı, Toronto Film Festivali’nde ise İzleyici Ödülü’nü kazandı. Özellikle Toronto’da kazandığı ödül, Oscar’ın önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Zhao, filmi Jessica Bruder’ın ‘Nomadland: Surviving America in the Twenty First Century’ adlı kitabından uyarladı. En iyi film dalında Oscar’a aday olmasına kesin gözle bakılan filmlerden biri. David Strathairn’in de oynadığı film, ABD’de 4 Aralık’ta gösterime girecek.
DA 5 BLOODS
Spike Lee’nin festivalleri ve sinemaları pas geçerek filmini direkt olarak Netflix’e vermesi kimseyi şaşırtmasın. ‘Da 5 Bloods’, seyirci ve eleştirmenlerle buluştuğu günden bu yana Oscar’ın en güçlü adayları arasında yer alıyor. Vietnem Savaşı’na katılan 4 arkadaşın yıllar sonra Saigon’da yeniden buluşmasıyla açılan film, geçmişin ve bugünün meselelerini politik bakış açısıyla ele alıyor. Güçlü alt metinleri bir yana, anlatım olarak cesaretli bir film. Spike Lee’nin flash-back savaş sahnelerinde genç oyunculara veya gençleştirme efektine başvurmaması, filme çok farklı bir hava veriyor. Sadece eleştirmenlere ve Akademi jürisine hitap eden bir film değil. Geniş kitleye seslenen bir macera filmi olmasının lehine işleyeceğine kuşku yo
THE FATHER
Guardian gazetesine göre ‘Çağımızın en heyecan verici oyun yazarlarından biri olan’ Fransız romancı ve oyun yazarı Florian Zeller’in yönettiği ilk film olan ‘The Father’, pandemiden hemen önce Sundance Film Festivali’nde gösterildi. O günden bu yana adı Oscar’la anılan filmlerden biri oldu. Zeller’in 2012 yılında sahnelenen aynı adlı kendi oyunundan sinemaya uyarladığı film, hafıza kaybı sorunları yaşayan yaşlı bir adamın hikâyesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Olivia Colman gibi iki güçlü ismin yanı sıra Mark Gatiss, Imogen Poots, Rufus Sewell ve Olivia Williams da yer alıyor. Toronto Film Festivali’nde de seyirciyle buluşan İngiliz – Fransız ortak yapımı ‘The Father’, ABD’de 18 Aralık’ta gösterime girecek.
MANK
David Fincher, babası Jack Fincher’ın 1990’lı yıllarda yazdığı senaryoyu ‘The Game’den (1997) sonra gerçekleştirmek istiyordu ama siyah–beyaz çekme konusundaki ısrarının neden olduğu finansman sorunlarından ötürü yıllarca ertelemek zorunda kaldı. Senaryo, ünlü Amerikalı eleştirmen Pauline Kael’in 1971 yılında The New Yorker dergisinde yayımlanan bir makalesini temel alıyor. Kael, yazısında ‘Yurttaş Kane’in senaryosunda Orson Welles’in çok az katkısı olduğunu öne sürmüş ve tartışmalar yaratmıştı. ‘Mank’, Kael’in bu tezi üzerinden ilerleyerek dönemin usta senaryo yazarlarından biri olarak tanınan Herman Mankiewicz’in (Gary Oldman) ‘Yurttaş Kane’in senaryosunu yazma sürecini anlatıyor. Filmin diğer önemli rollerinde Amanda Seyfriend, Lily Collins ve Charles Dance gibi isimler var. Henüz hiçbir festivalde gösterilmese de ödül sezonunun en çok konuşulacak ve tartışılacak filmlerinden biri olmaya aday.
CHICAGO YEDİLİSİNİN YARGILANMASI
(The Trial of the Chicago 7)
1968 yılında Vietnam Savaşı’nı protesto etmek için Chicago’da buluşan gençlik grupları ve muhalifler, gösterilerini Demokratların düzenlediği ulusal kongreye yakın bir yerde yapmak ister. Chicago polisi ise onları belirli yerlerde tutmaya ve gerektiğinde şiddet uygulamaya kararlıdır. Olaylar bir süre sonra göstericilerin hiç düşünmediği kadar sertleşir… Olaydan aylar sonra başlayan dava süreci, Nixon yönetiminin göstericileri cezalandırma konusundaki yönlendirmeleri nedeniyle ABD hukuk tarihine kara bir leke olarak geçer. Aaron Sorkin’in yazıp yönettiği film, 1968 hareketinin lider kadrolarını da karşımıza getiriyor. Başlıca rollerde Sacha Baron Cohen (Abbie Hoıffman),Eddie Redmayne (Tom Hayden),Yahya Abdul-Mateen II (Bobby Seale) ve Mark Rylance’ın (William Kunstler) yer aldığı film 25 Eylül’den bu yana Netflix’te seyredilebiliyor.
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