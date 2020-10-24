En iyi film Oscar’ına aday olabilecek 15 yapım

SOUL

Pixar’ın önde gelen isimlerinden Pete Docter’ı ‘Up’, ‘Monster Inc.’ ve ‘Inside Out’ gibi animasyon filmlerin yazar ve yönetmeni olarak hatırlıyoruz. Pete Docter’ın yazar ve yönetmen olarak imza attığı ‘Soul’, her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını fark eden müzik öğretmeni Joe'nun hikâyesini anlatıyor. Joe hayaline çok yaklaştığını düşündüğü bir anda anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçiyor ve orada tanıştığı bir ruhun yardımıyla hayatına geri dönmeye çalışıyor. Filmdeki karakterleri Jamie Foxx, Angela Bassett gibi isimler seslendiriyor. Dünya prömiyerini 11 Ekim’de Londra Film Festivali’nde yapan film, eleştirmenlerden aldığı çok yüksek notlarla şimdiden 2020’nin en iyi filmlerinden biri olarak anılmaya başlandı. Oscar adaylıklarında da adından söz ettireceği kesin…