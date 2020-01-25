25 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
12. Kaçamak – Karakomik Filmler 2019
Yönetmen – senaryo: Cem Yılmaz
Bir grup erkeğin eşlerine muhtelif yalanlar söyleyerek çıktıkları hafta sonu kaçamağı, otelin yakınlarına inen uzay gemisiyle tam bir kargaşaya dönüşür. Her sorunu kendi yöntemiyle çözeceğine inanan lümpen Türk erkekleriyle uzaylıları yan yana getirmek, Cem Yılmaz’ın öteden beri sevdiği bir şeydir… “Kaçamak” da aynı mantık üzerinden ilerliyor. “G.O.R.A.”, “A.R.O.G.”, “Arif v 216”nın ana karakteri Arif, filmlere bir anti kahraman gibi girse de kötülerle kendi tarzıyla mücadele ederek, bir şekilde seyircinin kalbini kazanır.
Buradaki karakterler ise açıkçası pek de yanlarına geçebileceğimiz insanlar değiller. “Kaçamak” düz ve yer yer kaba bir komedi. Öte yandan, bilimkurgu meraklıları için ince espriler de var. Rengarenk atmosferi, tek boyutlu yüzeysel karakterleriyle sinemadan ziyade televizyon dizisi estetiğine yakın olduğu söylenebilir.
11. Yahşi Batı 2010
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Senaryo: Cem Yılmaz
Uyanık bir esnafın bir çift sıradan çizmeyi yüksek meblağa satmak için anlattığı bir öykü seyrediyoruz... Öykü vesilesiyle Cem Yılmaz bizi “western filminde Osmanlı olarak boy göstermek isteyen bir Türk erkeğinin fantazileri”'ne dahil etme fırsatını buluyor. Böylelikle filmlerden, resimli romanlardan devralınmış western ve Osmanlı imgeleri, “geyik muhabbeti” tadında gelişen tutarsızlıklarla dolu, akıllara ziyan bir hikâyede buluşuyor.
Anlatıcının kişiliği ve filme yön veren “satıcı ağzı” ortadan kaybolunca, Aziz Vefa (Cem Yılmaz) ve Lemi Galip'in (Ozan Güven) serüvenleri, iyilerin kötülere karşı mücadele ettiği komik ama sığ bir western fantazisine dönüşüyor. Film boyunca Orta Anadolu aksanlı şerif (Zafer Algöz) başta olmak üzere, western dekoruna yerleşmiş Türklerin kovboyculuk oynamasını seyrediyoruz. İyi kalpli, soylu amaçlar peşinde koşan, iki Osmanlı da bu “oyun”a dahil oluyorlar...
10. Ali Baba ve 7 Cüceler 2015
Yönetmen – senaryo: Cem Yılmaz
Bahçe cücesi satıcısı Şenay’ın (Cem Yılmaz) kendine yeni pazarlar bulma umuduyla gittiği Bulgaristan’da yaşadığı serüvenler... Şenay’ın, toptancı market zincirinin yöneticilerine sunum yapmaya gayret ettiği açılış sahnesi şahane... Özellikle ilk bölümde, Bulgaristan’daki halleri gerçekten seyre değer. Başta kayınbiraderi İlber (Çetin Altay) olmak üzere herkese “Avrupa görmüş, eğlenmesini, yaşamasını bilen işadamı” olarak hava atmaya çalıştığı bölümler çok eğlenceli. Ancak kötü adam Boris Mançov ve şürekasının dahil olmasıyla film, yön değiştirip ormanda hayatta kalma mücadelesini anlatan hareketli bir komediye dönüşüyor.
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