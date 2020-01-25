4. Her Şey Çok Güzel Olacak 1998

Yönetmen: Ömer Vargı

Senaryo: Ömer Vargı, Hakan Haksun, Cem Yılmaz.

Cem Yılmaz'ın oyuncu ve senaryo yazarı olarak ilk filmi... Şöhrete kavuşmaya başladığı yıllarda kendisine teklifler gelmiş ama kendi yazdığı bir projede yer almayı tercih ederek sinemada kalıcı olmak istediğinin ilk sinyalini vermişti... “Her Şey Çok Güzel Olacak”, bir türlü adam olamayan Altan'la (Cem Yılmaz) abisi Nuri'nin (Mazhar Alanson) hikâyesini anlatır. Altan, bar kurma hayalleri uğruna başını belaya sokan bir gençtir. Ecza deposunda çalışan abisi Nuri'yi de kendisiyle birlikte belanın içine çeker. Nuri bir gün kendini Altan'la birlikte Bodrum'a giden bir otomobilde bulur.