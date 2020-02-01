12. Cehennem Silahı (Lethal Weapon)

Los Angeles Polis Teşkilatı için çalışan karşıt karakterli Martin Riggs (Mel Gibson) ve Roger Murtaugh'nun (Danny Glover) dostluğunu ve serüvenlerini anlatan seri, Shane Black'in imzasını taşır. Serinin 4 filmini de Richard Donner yönetmiştir. İlk filmde emeklilik hayalleri kuran, cinayet masası dedektifi sakin ve olgun Murtaugh, narkotik şubenin intihar eğilimli genç ve deli polisi Riggs'le birlikte çalışmak zorunda kalır...

İlk film aslında bir komedi olarak planlanmamıştır ama esprilerin seyirci üzerinde çok iyi işlemesinin ardından ikinci filmden itibaren komedi dozu yükseltilir. Karakterleri ve aralarındaki dostluğu işleyen ilk iki film olumlu eleştiriler alır. Son iki film ise aynı formülün tekrarına dönüşür ve kötü eleştiriler alır... 2016'da aynı karakterleri genç oyuncuların canlandırdığı bir televizyon dizisi başlar ve 3 sezon sürer.