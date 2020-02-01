01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
12. Cehennem Silahı (Lethal Weapon)
Los Angeles Polis Teşkilatı için çalışan karşıt karakterli Martin Riggs (Mel Gibson) ve Roger Murtaugh'nun (Danny Glover) dostluğunu ve serüvenlerini anlatan seri, Shane Black'in imzasını taşır. Serinin 4 filmini de Richard Donner yönetmiştir. İlk filmde emeklilik hayalleri kuran, cinayet masası dedektifi sakin ve olgun Murtaugh, narkotik şubenin intihar eğilimli genç ve deli polisi Riggs'le birlikte çalışmak zorunda kalır...
İlk film aslında bir komedi olarak planlanmamıştır ama esprilerin seyirci üzerinde çok iyi işlemesinin ardından ikinci filmden itibaren komedi dozu yükseltilir. Karakterleri ve aralarındaki dostluğu işleyen ilk iki film olumlu eleştiriler alır. Son iki film ise aynı formülün tekrarına dönüşür ve kötü eleştiriler alır... 2016'da aynı karakterleri genç oyuncuların canlandırdığı bir televizyon dizisi başlar ve 3 sezon sürer.
FİLMLER:
Lethal Weapon (1987)
Lethal Weapon 2 (1989)
Lethal Weapon 3 (1992)
Lethal Weapon 4 (1998)
EN İYİ FİLM: Lethal Weapon 2 (1989)
PEK YAKINDA: Başrollerinde Mel Gibson ve Danny Glover'ın oynayacağı, Richard Donner'in yöneteceği yeni filmin senaryo hazırlıkları sürüyor.
11. Hızlı ve Öfkeli (Fast and the Furious)
İlk film, gece yarısı kentin tenha caddelerinde düzenlenen yasa dışı otomobil yarışlarını ve suç çetelerini anlatan bir alt kültür filmiydi... Peşinden gelen birkaç film de aynı yoldan yürüdü ama seyircinin gösterdiği ilginin giderek büyümesiyle birlikte büyük soygun planları, derin devlet kökenli suçlu avları gibi hikâyeler ağırlık kazandı. Seri, hiç kimsenin öngöremediği bir şekilde günümüzün en önemli aksiyon serilerinden biri olmuş durumda... Hızlı ve Öfkeli “markası” altında sinema filmlerinin dışında kısa filmler, televizyon dizileri, canlı şovlar, video oyunları, hatta temalı park uygulamaları bile var... Serinin sinema macerası, “Hobbs & Shaw” gibi “spin-off” denen bir ya da birkaç karakterin macerasını anlatan filmlerle devam ediyor.
FİLMLER:
The Fast and the Furious (2001)
Fast 2 Furious (2003)
The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Fast & Furious (2009)
Fast Five (2011)
Fast & Furious 6 (2013)
Furious 7 (2015)
The Fate of the Furious (2017)
Hobbs & Shaw (2019)
EN İYİ FİLM: Fast Five (2011)
PEK YAKINDA: Henüz adı konmayan, kadın karakter ağırlıklı yeni filmin senaryo hazırlıkları sürüyor. Yönetmen Justin Lin...
10. Zor Ölüm (Die Hard)
Roderic Thorp'un “Nothing Lasts Forever” adlı romanından Jeb Stuart ve Steven E. de Souza tarafından sinemaya uyarlanan ilk filmi John McTiernan yönetir. Gişede kazandığı başarının yanı sıra olumlu eleştiriler alır. 1990'larda iki film daha gelir. Bruce Willis'in canlandırdığı polis dedektifi John McClane, bütün filmlerde kendini büyük bir krizin ve muhtelif entrikaların orta yerinde bulur ve sonra da felaketi engelleyen kişi olur... Serinin ilk üç filmi Bruce Willis'in katkılarıyla sanatsal kalite açısından belirli bir seviyenin üstüne çıkar... Ama ikibinli yıllarda çekilen diğer iki film için aynısını söylemek biraz zor... Özellikle son film, serinin en kötü halkası olarak kötü bir şöhrete sahip. Seriye bir “marka” olarak bakarsak, günümüzdeki değerinin artık düştüğünü söyleyebiliriz.
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