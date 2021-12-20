Çok yüksekten açıldı

'Örümcek - Adam: Eve Dönüş Yok', 934 bin 599 izleyiciyle yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi ikinci açılışını geçekleştirdi. Türkiye'de en iyi açılış yapan Türk filmi ise 1.646.846 kişiyle 'Recep İvedik 5'
'Örümcek - Adam: Eve Dönüş Yok', ilk 3 günde 934 bin 599 kişi tarafından izlenerek yabancı filmler arasında tüm zamanların en iyi ikinci açılışına imza attı. Yabancı filmler arasında açılış rekoru 965 bin 942 biletle 2019'da gösterime giren 'Avengers: Endgame'e ait. Bu film, toplamda 2.480.284 kişi tarafından izlenmişti.
Türkiye'de Salon başına izleyici sayısında ise 910 kişiyle 'Örümcek - Adam: Eve Dönüş Yok' rekor kırdı.
Avengers: Infinity War... 768 Kişi
Avengers: Endgame... 676 Kişi
'Örümcek - Adam: Eve Dönüş Yok', henüz birçok ülkede gösterime girmemesine rağmen dünya genelinde 587 milyon dolarlık açılış yaptı. En iyi açılış rekoru 644 milyon dolarla 'Avengers: Endgame' tarafından kırılmıştı.
'Örümcek - Adam: Eve Dönüş Yok', temmuzda gösterime giren ve 959.885 bin kişiyle pandemi döneminde en çok izlenen 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Tutkusu'nun toplam izleyici sayısını neredeyse ilk 3 günde yakaladı.
Türkiye'de en iyi açılışı yapan Türk filmi ise 1.646.846 kişiyle 2017 yapımı 'Recep İvedik 5'... Serinin 5'inci filmi için toplamda ise 7.437.050 bilet kesilmişti.
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