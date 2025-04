Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Çığlık'tan (Scream) Elm Sokağında Kâbus (A Nightmare On Elm Street), Peşimdeki Şeytan'dan (It Follows) Teksas Katliamı'na (Texas Chainsaw Massacre) 'sinema tarihinin en iyi 5 teen slasher korku filmi'ni anlattı.

