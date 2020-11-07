En iyi 10 politik korku gerilim filmi

White Dog - 1982

Usta yönetmen Samuel Fuller’ın senaryosunu Curtis Hanson’la birlikte yazdığı film, Romain Gary’nin 1970 tarihli romanından gerçekleştirilen bir uyarlama… Keys adlı köpek eğitmeni (Paul Winfield),genç bir aktrisin (Kristy MvNichol) bulduğu beyaz köpeği yeniden eğitmeye çalışır. Köpek, beyaz ırkçılar tarafından karşısına çıkan siyahlara saldırması ve öldürmesi için eğitilmiştir. Keys, bunu değiştirmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Fuller, filmde ırkçılığın ne olduğunu anlamaya çalışır. Tedavi edilebilir bir hastalık mı, yoksa çözümsüz bir şartlanma mı? ‘White Dog’ korku gerilimden ziyade dram türüne yakındır ama köpeğin siyahlara davranışları ve acımasız saldırıları nedeniyle gösterime girdikten sonra bir korku filmi olarak da görülür. Getirdiği ırkçılık eleştirisiyle gelmiş geçmiş en politik korku filmlerinden biri olarak anılır.