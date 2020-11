En iyi 10 politik korku gerilim filmi

Day of the Dead - 1985

George Romero’nun Ölüler Üçlemesi’nin üçüncü halkası, ilk iki filmin politik alt metinlerini daha da belirginleştirmesiyle öne çıkar. Getirdiği tüketim toplumu eleştirisiyle alışveriş merkezinde geçen ‘Dawn of the Dead’ daha çok bilinir ama ‘Day of the Dead’ de anti faşist yanlarıyla seçkiye girmeyi hak eder. Film, zombilerin sokaklara egemen olduğu günlerde yeraltındaki askeri bir sığınakta yaşananları anlatır. Bilim insanları zombi salgınına karşı tedavi yöntemleri üzerinde çalışırken askerler, sivil halkı baskıyla kontrol etmek için harekete geçer. Irkçı, cinsiyetçi ve şiddet yanlısı askerlerin belirli bir noktadan sonra zombilerden daha tehlikeli olduğunu anlarız.