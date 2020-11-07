En iyi 10 politik korku gerilim filmi

Invasion of Body Snatchers - 1956
Bilimkurgu ve korku-gerilim türlerinin kesiştiği film, Soğuk Savaş döneminde 1950’li yılların ABD’sinde geçer. Senatör McCarthy liderliğinde bir tür cadı avına dönüşen anti komünizm hareketinin doruğa çıktığı yılların ruhunu yansıtan bir filmdir ve genellikle dönemin politik konjonktürü üzerinden değerlendirilir. Mekân, küçük bir Kaliforniya kasabasıdır. Uzaydan gelen gizemli güçler, kasaba sakinlerini birbirine benzeyen soğuk, duygusuz, sevgisiz varlıklara çevirir. Fiziksel olarak dış görünüşte hiçbir değişiklik olmasa da uzaylılar tarafından ele geçirilen insanların ruhu tümüyle kaybolur. Don Siegel’in yönettiği ilk film, kimilerine göre komünizmden, kimilerine göre ise McCarthy’nin başlattığı cadı avından duyulan korkuyu yansıtır. Filmin 1978’de Philip Kaufman, 1993’te ise Abel Ferrara tarafından yapılan yeniden çevrimleri ise daha açık politik alt metinleriyle öne çıkarlar. Özellikle Ferrara’nın yorumu, hedef tahtasına direkt olarak Amerikan militarizmini koyar.
The Crazies - 1973
İlk filmlerinden itibaren korku gerilim türü üzerinden sistem eleştirisi yapmayı hedefleyen George A. Romero, büyük stüdyoların kontrolünden uzakta çektiği düşük bütçeli yapımlarıyla sinema severler ve eleştirmenlerin hayranlığını kazanmış bir yönetmen… ‘The Crazies’ çoğu filmi gibi politik bir alegori olarak kabul edilebilir. Pennsylvania’da küçük bir kasabada geçen filmde halk, içme suyuna karışan kimyevi bir madde yüzünden şiddet dolu davranışlar göstermeye başlar. Vietnam Savaşı’nın ve savaş karşıtı siyasi hareketin sürdüğü bir dönemde çekilen film, o yıllarda halkın ülkeyi yönetenlere karşı duyduğu güvensizliği yansıtır.
White Dog - 1982
Usta yönetmen Samuel Fuller’ın senaryosunu Curtis Hanson’la birlikte yazdığı film, Romain Gary’nin 1970 tarihli romanından gerçekleştirilen bir uyarlama… Keys adlı köpek eğitmeni (Paul Winfield),genç bir aktrisin (Kristy MvNichol) bulduğu beyaz köpeği yeniden eğitmeye çalışır. Köpek, beyaz ırkçılar tarafından karşısına çıkan siyahlara saldırması ve öldürmesi için eğitilmiştir. Keys, bunu değiştirmek için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Fuller, filmde ırkçılığın ne olduğunu anlamaya çalışır. Tedavi edilebilir bir hastalık mı, yoksa çözümsüz bir şartlanma mı? ‘White Dog’ korku gerilimden ziyade dram türüne yakındır ama köpeğin siyahlara davranışları ve acımasız saldırıları nedeniyle gösterime girdikten sonra bir korku filmi olarak da görülür. Getirdiği ırkçılık eleştirisiyle gelmiş geçmiş en politik korku filmlerinden biri olarak anılır.
Videodrome - 1983
Küçük bir televizyon kanalının yöneticisi Max Renn (James Woods),şiddet, işkence ve cinayet içerikli, her tür denetimden uzak yasa dışı bir televizyon kanalı keşfeder. Orada seyrettiği Videodrome adlı şovun televizyonun geleceği olduğuna inanır ve onu yayınlamanın yollarını arar… Max’in bu kanala duyduğu takıntı, onu sağ kanat politikacıların dahil olduğu karanlık bir komploya ortak eder. David Cronenberg’in yazıp yönettiği ‘Videodrome’, sadece televizyon bağımlılığı üzerine bir film değil. Yasa dışı pornografi ve şiddetin yayıldığı bir çağın korkularını yansıtır. Cronenberg, televizyon ekranıyla insan bedeninin birleştiği sahnelerde unutulmaz tuhaflıkta sahnelere imza atar. Cronenberg’in öncüsü olduğu biyolojik korku türünün en ilgiye değer örneklerinden biridir ve içerdiği medya eleştirisiyle kendi döneminin ötesine geçer.
Day of the Dead - 1985
George Romero’nun Ölüler Üçlemesi’nin üçüncü halkası, ilk iki filmin politik alt metinlerini daha da belirginleştirmesiyle öne çıkar. Getirdiği tüketim toplumu eleştirisiyle alışveriş merkezinde geçen ‘Dawn of the Dead’ daha çok bilinir ama ‘Day of the Dead’ de anti faşist yanlarıyla seçkiye girmeyi hak eder. Film, zombilerin sokaklara egemen olduğu günlerde yeraltındaki askeri bir sığınakta yaşananları anlatır. Bilim insanları zombi salgınına karşı tedavi yöntemleri üzerinde çalışırken askerler, sivil halkı baskıyla kontrol etmek için harekete geçer. Irkçı, cinsiyetçi ve şiddet yanlısı askerlerin belirli bir noktadan sonra zombilerden daha tehlikeli olduğunu anlarız.
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