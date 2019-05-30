31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sevabını umarak gününü ibadetle geçirenin günahları affolacağı söylenen Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma günü eda edilecek. Mübarek cuma gününe denk gelen bu özel günde müslüman alemi, kandil mesajları ile dost ve sevdikleriyle manevi hislerini paylaşmak için telefonlara başvuracak. İşte sizler için hazırladığımız en güzel Cuma ve Kadir Gecesi mesajları...
Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği gece olan Kadir Gecesi, bugün idrak edilecek. Ellerin semaya açılacağı diğer kutlu zamanlardaki gibi, feyiz ve bereketi, bin aylık ibadetle elde edilecek sevap ve mükafat ile eşdeğerde olan Kadir gecesinde camiler dolacak, ibadetler gerçekleşecek.
EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2019
Kuran-ı Kerim’de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun
Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir geceniz hayırlı olsun
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…
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