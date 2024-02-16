En güzel 'Hayırlı Cumalar' mesajları ve sözleri
İslam alemi için kutsal kabul edilen Cuma günü, ibadet ile geçilir. Bugün ibadet etmek özellikle önemli sayılır. Sizler için sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel ve anlamlı Cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Hayırlı Cumalar mesajları...
İslam alemi için önemli bir gün olan Cuma günleri geldiğinde Müslümanlar cemaat ile namaz kılmak ve Cuma hutbesini dinlemek için bir araya gelir. Biz de, bu kutsal günde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, farklı, ayetli Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, Hayırlı Cumalar mesajları...
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ
Resimli cuma mesajları araştırılmaya başlandı. Müslümanların kutsal günü olarak kabul edilen Cuma gününde dualar ediliyor, camide cemaatle namaz kılınıyor ve tebrik mesajları atılıyor. Bu mübarek güne kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar en güzel, ayetli, hadisli, dualı, kısa, uzun, yeni ve resimli cuma mesajlarını araştırıyor.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
Hayırlı Cumalar! Dualarımızın kabul olduğu, huzurun eksik olmadığı bir gün dilerim herkese. Allah yolumuzu aydınlatsın.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Sevdiklerinizle bir araya gelip, dualarla donanıp, huzur dolu bir cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Nice mutlu cumalara! Hayırlı Cumalar!
Yüreklerimiz huzur, dualarımız kabul, gönüllerimiz bir olsun. Hayırlı Cumalar!
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Bugün dualarınızı eksik etmeyin, Rabbimiz her anımızda yanımızda. Hayırlı Cumalar!
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı cumalar.
Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!
FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Bugün dualarımızın en güçlü olduğu gün. Tüm dualarınızın kabul olmasını dilerim. Hayırlı Cumalar!
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.
Cumanız mübarek olsun. Kalplerimiz nur, yüzlerimiz gülümseyen, dualarımızın kabul olduğu bir cuma olsun inşallah.