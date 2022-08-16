'En Güzel Aşk Sahneleri' İş Sanat'ta

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 17 Ağustos’ta, “En Güzel Aşk Sahneleri” başlıklı okuma tiyatrosunu Bodrum Zai Yaşam’da seyircisiyle buluşturuyor.





İş Sanat’ın kültür ve sanat alanında zengin bir program sunduğu İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 17 Ağustos’ta, “En Güzel Aşk Sahneleri” başlıklı okuma tiyatrosunu Bodrum Zai Yaşam’da seyircisiyle buluşturuyor.

Cyrano de Bergerac, Romeo ve Juliet, Ferhat ile Şirin gibi sevilen tiyatro oyunlarından seçilen aşk sahnelerini, oyuncu Yiğit Sertdemir ve Yeşim Koçak seslendirecek. Piyanist Eylül Ergül ve keman sanatçısı Murat Erginol’un eşlik edeceği “En Güzel Aşk Sahneleri” saat 22.00’de başlayacak.

Konser ve dinletilerden, arkeoloji ve sanat sohbetlerine uzanan zengin programıyla İş Sanat Çarşamba Sahnesi, etkinliklerini yaz sonuna kadar Bodrum Zai Yaşam’da ücretsiz gerçekleştiriyor.