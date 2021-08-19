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En fazla kaybettiren yatırım fonları



Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 1,57 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 1,41 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015566 -1,70 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,893357 -1,57 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,741101 -1,41 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,547098 -1,24 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,497359 -1,22 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096884 -1,21 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,732007 -1,13 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 2,215435 -1,06 Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082538 -1,05 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,116875 -1,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)