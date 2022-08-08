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En düşük memur maaşı ne kadar? 2022 Temmuz ayı zammı sonrası en düşük memur maaşı

En düşük memur maaşları ne kadar, kaç TL? Temmuz ayında gelen zammın ardından kamu çalışanları başta olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

08.08.2022 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti.

     

     

  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti.

    #habericionecikanlar#130#left#

    Enflasyonla verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısında uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 42.35 oranında zam yapılacak.

    #video#770262#

    Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapılacak. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 41.69 oranında artacak.

     

    Memur maaşlarına yapılan artış ile aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 426 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 4 bin 289 liradan 6 bin 77 liraya yükselecek.

  •  

    Memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

     

     

    Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.

  •  

    Memur maaşları ne olacak?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır

     

    Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak aynı şekilde yüzde 41.69 oranında artırılacak.

     

    Emekli memur aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    Müsteşar (1/1) 15.456 21.900
    Genel müdür (1/1) 13.663 19.359
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.476
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.617
    Polis memuru (1/4) 5.376 7.617
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266
    Mühendis (1/4) 6.432 9.114
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343
    Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452
    Profesör (1/4) 11.011 15.601
    İmam-hatip 5.276 7.476
    Avukat (1/4) 5.276 7.476
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir    

     

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    #mansethaberresim#3474893#

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

    Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

    2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
    (TL) Ocak Temmuz
    SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687
    SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500
    BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500

     

    YILLIK ZAM NE OLDU?

    Yılın ilk yarısında SSK ve BAĞ - KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 30.95 oranında artış yapıldı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 78.62, memurlarda ise yüzde 85.54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayına göre yıllık enflasyon yüzde 78.62 olduğundan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yapılan artış, tümüyle enflasyon farkından oluşuyor.

    Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda yüzde 85.54 oranında artış yapılmış oldu.

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    KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

    Kamu işçilerine, geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle ilk 6 ay yüzde 12, sonraki 6 aylık dönemlerde ise yüzde 5 + enflasyon farkı oranında artış yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre, 6 aylık süresi haziran ayında dolan kamu işçilerinin ücretlerinğyüzde 42.35 oranında artış yapılacak.

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