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Bugüne kadar yapılan testlerde anne sütünde virüs olduğuna dair hiçbir kanıt gösterilmediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Oğuz Güngör, koronavirüs (COVID-19) ile enfekte olmuş kadınların virüsü anne sütü ile bulaştırabileceklerinin henüz bilinmediğini söyledi.

Op. Dr. Güngör, "Anne sütünün, bebeği enfeksiyonlara karşı korumaya yardımcı olacak antikorlar içerebileceğinden, bebek için faydalı olabildiğini söyleyerek şunları söyledi: "COVID-19'a benzer bir durumda, gripli bir annenin (influenza),virüsü bebeğine yaymaktan kaçınmak için önlemler alırken bebeğini emzirmeye veya anne sütü ile beslemeye devam etmesini öneriyoruz” dedi.

BEBEKLER RİSK ALTINDA MI?

Bebeklerin COVID-19 ile enfekte olsalar da büyük risk altında olmadıklarını vurgulayan Op. Dr. Güngör, koronavirüsün anne sütü yoluyla anneden bebeğe bulaştığını gösteren bir çalışma olmadığını, fakat virüsün solunum damlacıkları yoluyla (öksürme veya hapşırma yoluyla) bulaşabileceğini kaydetti.

Op. Dr. Güngör, "Özellikle yenidoğana dokunmadan önce ve sonra eller sık sık yıkanmalı ve enfekteyseniz bir maske takmalısınız" dedi.

EMZİREN ANNELER BU UYARILARA DİKKAT!

Virüsün bebeğe yayılmasını önlemek ve COVID-19 ile enfekte olan kadınlar için şu önlemler alınmalı:

* Bebeğe dokunmadan önce eller en az 20 saniye sabun ve suyla yıkanmalı.

* Bebeğin yanında yüz maskesi takılmalı.

* Pompa kullanılıyorsa, malzemelere dokunmadan önce eller yıkanmalı ve her kullanımdan önce ve sonra sarf malzemeleri iyice yıkanmalı.

* Enfekte bir anne mümkünse diğer aile üyelerinden izole olmalı, sadece emzirmek için bebeğiyle birlikte olmalı.

* Koronavirüs enfeksiyonu olmayan bir aile üyesinin bebeği beslemesi tavsiye edilmeli.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİ DİKKATE ALALIM! İŞTE GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.

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