Emtia piyasasında geçen hafta değerli metaller pozitif ayrıştı

Emtia piyasasında geçen hafta özellikle Çin kaynaklı talep endişeleriyle düşüş eğilimi görülürken değerli metaller, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle pozitif ayrıştı.

Emtia piyasasında geçen hafta satış baskısı hakimdi.

Altının ons fiyatı haftayı yüzde 2,4 artışla 2 bin 721,4 dolardan, gümüşün ons fiyatı yüzde 8,2 yükselişle 33,71 dolardan tamamladı.

Ons bazında platin yüzde 2,9, paladyum yüzde 1,8 değer kazandı.

Altının ons fiyatı, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve jeopolitik risklerle yükseliş eğilimini sürdürdü.

Öte yandan, altının bu performansı dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükseldiği dönemde gerçekleştirmesi de dikkati çekti.

Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının iki yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oldu.

Analistler, ABD seçimlerine ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti. Çin'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi de gümüş fiyatları için destekleyici oldu.

Hükümetin gayrimenkul sektöründe iyileşmeyi sağlamak için attığı teşvik adımlarının etkili olup olmayacağının gelecek dönemde sektörden gelecek veri akışı sonrası belli olacağını belirten analistler, gayrimenkul sektöründeki sorunun ülkenin ana ekonomik gündemlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Petrol fiyatlarının düşüşünde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesi etkili oldu.

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OPEC, yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 106 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 930 bin varil artarak 104 milyon 140 bin varile, 2025'te günlük 1 milyon 640 bin varil artışla 105 milyon 780 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıla dair talep tahmini, OPEC'in geçen ayki raporunda öngördüğü artışın günlük 100 bin varil altında kaldı.