Emrhan Topçu: Söyleyecek bir şey bulamıyorum

Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emirhan Topçu, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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"SÖYLEYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Milli futbolcunun maç sonu görüşleri şu şekilde:

"Aslında bir motivasyon kaybı yaşamadık. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şansı biraz geri teptik, işimizi zorlaştırdık. Maça istediğimiz gibi başladık, öne geçtik. Şanssız bir gol yedik. Böyle olsun istemezdik. Söyleyeceğim bir şey yok, önümüzdeki maçlara bakacağız artık."