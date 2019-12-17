Emre Mor, devre arasında Galatasaray’dan ayrılacağı şeklindeki haberleri yalanlayıp, takımı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her gün yeni bir suçlama veya asılsız haber okumak için buraya gelemdim. Futbol oynamak, insanların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. G.Saray’ın futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden geleni yapacağım” dedi.