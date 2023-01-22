Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligde alınan Kayserispor galibiyetinin ardından ise açıklamalarda bulundu. Kocadağ, transfer hakkında da konuştu.

''1-2 TAKVİYE DAHA DÜŞÜNÜYORUZ''

Kocadağ, "Öncelikle Kayseri halkına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. 4 tane üst üste galibiyet çok önemliydi. Bu serileri devam ettirmemiz lazım zirveye oynamak istiyorsak. İnşallah yaptığımız takviyelerle, sakat oyuncuların dönmesiyle takım daha iyi olacak diye düşünüyorum. Zirve yarışına devam edeceğiz. Josef, Ghezzal, sene başından beri aramızda çok fazla olamadı. Ligin en önemli oyuncularından iki tanesi. Aboubakar geldi, 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Bunları da yaparsak, daha da iyi olacağız" dedi.