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Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor'u 2-0 yendikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Kocadağ, transfer hakkında da konuştu. İşte açıklamaları...

Giriş: 22.01.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ligde alınan Kayserispor galibiyetinin ardından ise açıklamalarda bulundu. Kocadağ, transfer hakkında da konuştu.

''1-2 TAKVİYE DAHA DÜŞÜNÜYORUZ''

Kocadağ, "Öncelikle Kayseri halkına ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar. 4 tane üst üste galibiyet çok önemliydi. Bu serileri devam ettirmemiz lazım zirveye oynamak istiyorsak. İnşallah yaptığımız takviyelerle, sakat oyuncuların dönmesiyle takım daha iyi olacak diye düşünüyorum. Zirve yarışına devam edeceğiz. Josef, Ghezzal, sene başından beri aramızda çok fazla olamadı. Ligin en önemli oyuncularından iki tanesi. Aboubakar geldi, 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Bunları da yaparsak, daha da iyi olacağız" dedi.

Siyah-beyazlı yönetici sözlerini, "Hocamızın istediği takviyeler var. Bir tanesini gerçekleştirdik. Aboubakar gibi bir ismi çok kısa sürede takıma monte ettik. Hocamızın istediği inşallah diğer takviyeleri de yapacağız. Yakın zamanda bunları yapmayı planlıyoruz." şeklinde tamamladı.

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