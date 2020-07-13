Ünlü oyuncu Emre Karayel nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İç mimar Gizem Demirci ile Emre Karayel’in nişan töreni cumartesi akşamı İzmir’de aile arasında gerçekleşti.

Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan, “Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var.” sözleriyle duyurmuştu.