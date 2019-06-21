Emre Durak kimdir?

Survivor 2019'da elenen isim Sude olmuştu. Potada ismi yer alan Emre Durak elenmekten son anda kurtuldu. Yarışmada gösterdiği başarılı performansı ve sevecen tavırlarıyla tanınan Emre Durak hakkında detaylı bilgi haberimizde

EMRE DURAK'IN BİYOGRAFİSİ



Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.