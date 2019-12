Fenerbahçe ligin 14. haftasında Gençlerbirliği ile çok önemli bir maça çıkmaya hazırlanırken bütün planlar 3 puan üzerine yapıldı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; geride kalan 4 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe’de takım kaptanı Emre Belözoğlu maç öncesinde arkadaşlarını uyardı. Emre artık kayıp lükslerinin olmadığının altını çizerken, “Hata yapma şansımız yok ve bu noktaya kendimiz geldik. Durumun ve ortamın daha kötüye gitmemesi için sahaya çıkıp istediğimizi almamız gerekiyor. Hepimiz sahada birbirimize yardım edeceğiz. Maçın her anında mücadele ettiğimizi taraftar hissettiğinde zaten bizi daha çok itecekler ve işimiz kolaylaşacak. Lig her zaman bu şekilde yakın gitmeyecektir. Bir an önce kendimizi üst tarafa atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Futbolcular da galibiyet yemini ederken, son haftalarda maçında yaşanan hakem olaylarından dolayı takımın daha hırslı olduğu dikkat çekti.