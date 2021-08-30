Kayserispor'un genç yıldız adayı Emre Demir, Barcelona yolunda!

İspanya'dan Diario Sport'un haberine göre; Barcelona, 4 milyon euro karşılığında Emre'nin bonservisini aldı. Emre Demir, 18 yaşına bastıktan sonra Katalan ekibinin kadrosuna katılacak.

Henüz 15 yaşındayken Kayserispor formasıyla Süper Lig'de sahne alan Emre Demir, toplam 26 maçta oynadı. On numara ve kanat pozisyonlarından oynayan Emre, 1 gol ve asistlik performans sergiledi.