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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş açıklaması - MKE Ankaragücü Haberleri

        Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş açıklaması

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek tur atladıkları maçta galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:30 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:32
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        Belözoğlu'ndan Mert Hakan açıklaması
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        Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, şöyle konuştu:

        "Hem lig hem de kupada hedefi olan bir takımız. Enerjisi yüksek bir oyuncu grubum var. Net bir galibiyet aldık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunun hakkı bu skordu. "Kupa Beyi Ankaragücü" ve bu mirasa sahip olan bir takımız. Kupada sonuna kadar devam etmek istiyoruz. Oyuncularım berabere olunca da bırakmadı."

        Belözoğlu, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Lincoln'ün gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

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        "Sayın başkanımız ve futbol şube sorumlumuz ile Yılmaz Bal da en az benim kadar transferde görevliler. Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz. Daha net şekilde sonuçlanmış bir şey yok. Belirlediğimiz mevkiler var. Bu grubun enerjisini bozmayacak, buraya geldiğinde Ankaragücü'nün kıymetini bilecek oyuncular almak istiyoruz. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor. Lincoln değerli bir oyuncu ama biraz daha oynamış bir oyuncu olursa tercihim bu yanda olur. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok."

        Transfer yasağının kısa sürede kalkacağını da aktaran Belözoğlu,"Perşembe akşamına kadar transferin açılmasını bekliyoruz. Adana Demirspor maçına oyuncu yetiştirmeye çalışacağız ama transfer kolay bir şey değil." dedi.

        İki, üç hamle yapacaklarını ve kanat forvet bölgesine de takviye istediğini dile getiren Belözoğlu, Dokanovic'in önünde çok fazla oyuncu olduğunu ve buna da menajerine ilettiklerini aktardı.

        Emre Belözoğlu, teşekkür ettiği taraftarlardan da her zaman oyunculara destek olmalarını istedi.

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