Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

"CESUR OLMAK GEREKİYOR" Belözoğlu, oyunun dinamiklerine vurgu yaparak, cesur olmanın önemini şöyle anlattı: "Futbol çok dinamik, oyun içinde anları doğru oynamanız gereken, bir o kadar önemlisi her başarılı olmak isteyen insan için olmazsa olmaz cesur olmak. Cesur olacaksınız, korkmayacaksınız. Atmosfer, kulüp büyüklüğü, ne olursa olsun..."

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK" Takımın topa sahip olma performansından memnun olmadığını belirten Belözoğlu, 16 yaşındaki oyuncunun bu konuda büyük bir sorumluluk aldığını söyledi: "İki şey var üzüldüğüm; topa sahip olma kısmında bu kadar 16 yaşındaki bir çocuğun kaptırsa da almak istediği yerde topa sahip kalmada eksik kalmamız çok büyük bir hayal kırıklığı. Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermeden kaybettik bugün. Verdiğimiz 1-1.5 pozisyon var. Bireysel, istediğimiz oyun dışındaki oyuncu tercihlerine binaen. Bireysel hatadan 2. golü yedik."

"İLK GOL PENALTI MI, TARTIŞILIR" Belözoğlu, maçta verilen penaltı kararına dair ise şöyle konuştu: "İlk gol penaltı mı, değil mi, çizgide mi, değil mi tartışılır."

“FENERBAHÇE YENİ DEĞİŞİM SÜRECİNDE” Rakip takımın yeni bir süreçten geçtiğini belirten Belözoğlu, oyuncu tercihleri ve oyun kalitesine değindi: "Fenerbahçe yeni bir değişim içinde, hocası, yeni başkanı geldi. Kulüp çok büyük bir kulüp. Kendi adıma top sekanslarını 6-7-8'e çıkarabilsek pozisyon üretebilirdik. Devrenin sonunda en net pozisyonu yakalayan bizdik. Oyunun her dakikasını domine etmek çok tekrar ve oyuncu kalitesi isteyen bir şey."

"BAZI OYUNCULAR İÇİN GÖZLEM SÜRECİNDEYİZ" Belözoğlu, 7-8 haftadır takımda olduğunu ve bazı oyunculara güvenmeye devam edeceğini belirtti: "Daha iyi olacağız. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. 7-8 haftadır buradayım. Bazı oyunculara güvenmeye devam edeceğim ama bazı oyuncular için yeniden gözlem içine gireceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. 3-4 gün sonra maçımız var. Sonra milli araya gireceğiz."

“ADIMIN FENERBAHÇE İLE ANILMASI DOĞAL” Teknik direktör, Fenerbahçe ile anılmasına dair şunları söyledi: "Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ben Antalyaspor'un başarısı için planlar yapıyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması doğaldır. Kaptanlık yaptım, iyi kötü şeyler yaptım. Bugün Antalyaspor benim için hedeflerim arasında en iyi yere getirmek... Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu maç için üzgünüm."