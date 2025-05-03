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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının ardından, "43 puan değerli ama matematiksel olarak henüz hiçbir şey bitmiş değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 00:24 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:24
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        "Matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, alınan galibiyeti ve maçta yaşananları değerlendirdi.

        Aldıkları 43 puanın kendileri adına çok değerli olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bir maç fazlası olmasına rağmen Konyaspor'u altımıza aldık. Oyuncu gücümüze göre bütün planlarımızı ve formasyonlarımızı her maçta kazanmak üzerine kuruyoruz. Bugün de öyle oldu. Belki en iyi iç saha performansımız değildi ama kazanmayı bildik. 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum, centilmence iyi mücadele ettiler" dedi.

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        Karşılaşmanın iki takımın da üstün olduğu anlar barındırdığını ifade eden Belözoğlu, "Penaltı pozisyonuyla öne geçseydi Konyaspor, bizim adımıza daha zor bir maç olabilirdi" diye konuştu.

        "EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI HAKEMDİ"

        Hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Belözoğlu, "Bugün en büyük hayal kırıklığı hakemdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Bu kadar kötü bir maç yönetimi. Maçın her anında Konyaspor'un yanında oldu. Teknik adam olarak büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

        "ABDULLAH'IN BÜYÜK PERFORMANSINI ÖVMEMİZ GEREKİYOR"

        Genç kalecileri Abdullah Yiğiter'in performansını da öven Belözoğlu, "Çok potansiyelli bir kaleci. Penaltıyı kurtararak bizi oyunda tuttu. Sonrasında da çok net pozisyonlarda yine devreye girdi. Bence Apo'nun bu büyük performansını övmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

        Takım savunmasına verdikleri öneme de değinen Belözoğlu, "10 antrenmanın 6-7'sini defansif çalışmalar üzerine yapıyoruz. Elimizden geleni oyuncularla birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada oyuncu grubunun aslan payı olduğunu düşünüyorum" dedi.

        "DEPLASMAN KARNEMİZ İYİ DEĞİL"

        İç saha performanslarının ligdeki konumlarını belirlediğini belirten Belözoğlu, "Deplasman karnemiz iyi değil. Ama iç sahada bu farkı ortaya koyduk. Bugünkü oyun dışında önceki dört iç saha maçını kazandık ve o maçlarda rakipten çok daha iyi oynadık" değerlendirmesinde bulundu.

        Geçen sezon Ankaragücü ile yaşadıkları küme düşme sürecine de değinen Belözoğlu, "Geçen yıl Ankaragücü ile 41 puanla düştük. Bu sene 43 puanla matematiksel olarak henüz hiçbir şey bitmiş değil ama kolay yakalanmayacak bir puan olduğunu düşünüyorum. Büyük konuşmak doğru olmaz" diye konuştu.

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