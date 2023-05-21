Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Medipol Başakşehir

Emre Belözoğlu: "Ligi ilk 5 sırada tamamlamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından, ligi ilk 5 sırada tamamlamak istediklerini söyledi. Belözoğlu ayrıca Türkiye Kupası'nda da final oynayıp kupayı almak istediklerini vurguladı

Giriş: 21.05.2023 - 22:35 | Güncelleme: ABONE OL
Emre Belözoğlu:
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda FTA Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncularının yorgun olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, ligi ilk 5'te bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Belözoğlu, "Kazanmak için sahaya çıkacağımızı söylemiştim. Bizim adımıza çok iyi bir tablo yoktu. Çocuklar hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgundu. Çok az maç oynayan oyuncumuza bile 50. dakikada kramp girdi. İnşallah Türkiye Kupası'nın finalini oynayıp kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, maçı isterlerse Başakşehir Türkiye Kupası Finali'ne ismini yazdırır ve kupayı kazanır. Ben oyuncularımın 51 maçlık performansını böyle bir kupa ile taçlandırmasını istiyorum. İnşallah bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Babacan'dan Habertürk'e açıklamalar
Babacan'dan Habertürk'e açıklamalar
Gözler KGM işçi alımı kura tarihlerinde!
Gözler KGM işçi alımı kura tarihlerinde!
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Hatay'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı
Üzerlerine yıldırım düşen 2 çoban yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.