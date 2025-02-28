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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Fenerbahçe bir adım önde - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Fenerbahçe bir adım önde

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, pazar günü deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçının zor olacağını, kalan 12 haftadaki 36 puanın her zerresine talip şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:24
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        "Fenerbahçe bir adım önde"
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        Antalyaspor, ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Corendon Airlines Park Stadyumu'nda sabah saatlerinde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken daha sonra pas çalışmasına geçildi. Kaleciler takımdan ayrı çalışırken, basına kapanan antrenman taktik maçla sona erdi. Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi sakatlıkları bulunan Bahadır Öztürk, Emre Uzun ve Erdoğan Yeşilyurt antrenmana katılmadı. Kaluzinski de sarı kart cezasından dolayı Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacak.

        "FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE"

        Teknik direktör Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, "Fenerbahçe ve Galatasaray ligin kalitesini artıran iki takım. Gerçekçi olmak lazım. Onlar yarışıyor, son dönemde bence Fenerbahçe bir adım önde. Bizim için çok zor maç olacak. Kupada Beşiktaş'la oynadık. Pazar günü inşallah Fenerbahçe'ye karşı, 13-14 gün sonra da Galatasaray'la oynayacağız. Her ortam kendi içinde zorludur ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklı. Oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. İşimiz kolay değil. Konumumuzu rahatlatmak adına puanlara, puana ihtiyacımız var. Geldiğimizden beri 6 maçta 9 puan topladık. Yine bu ortalamayı yakalamak istiyoruz. Karşımızda çok güçlü bir takım var. Biz de elimizden gelen mücadeleyi Kadıköy'de vereceğiz" dedi.

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        "DAHA AZ ENFORMASYON, DAHA FAZLA MOTİVASYON"

        Takımın başına geldiğinden bu yana 6 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşamalarına ilişkin soru üzerine Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

        "Oynatmak istediğimiz oyuna göre mutlaka her teknik adamın bir metodu var, bir fark etmesi var. Bizim de elimizdeki güce binaya oluşturmuş olduğumuz bir düzen olacaktı. Biz de başlangıç olarak eksik gördüğümüz yerleri tedavi ile geçirdik o vakti, o zamanı. Burada en büyük pay oyuncuların. Çünkü özellikle sezonun böyle ikinci yarısı sonrasında gelen teknik adamlar için teşhis ve tedavi kolay değil. Ama biz daha az enformasyon, daha fazla motivasyonla, daha fazla motive edecek ve onları bir ve beraber hareket edecek saha içindeki metotlarımızda biraz yol aldık. Daha kazandığımız hiçbir şey yok. Kendimizi rahatlatacak pozisyona bir an önce ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

        "ÇOK GENİŞ KADROMUZ YOK"

        Belözoğlu, ligde son yedikleri 3 golün penaltıdan gelmesi, göreve gelmesinin ardından Bahadır Öztürk'e daha çok şans verilmesiyle ilgili soruya şu karşılığı verdi:

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        "Bahadır'ın bu maç özelinde olmaması büyük eksiklik. Çünkü bizim çok geniş kadromuz yok. Ama kim oynarsa oynasın elinden gelen her şeyi yapacaktır. Savunma parçasını biraz daha önemsedik. Antalyaspor'un hem hazırlık hem de ligin ilk 20 periyodundaki yediği gol sayısı biraz yüksek. Klasik olacak ama bu ligde çok iyi defans yapmanız gerekiyor. Biz biraz daha bunun için öncelikli çalışmalar yapacağız. Ama biz ön blokta da çok pozisyona giren bir takımız. Yani oyunun iki yönünü de doğru oynamaya çalışan takımız."

        Alt takımlardan uzaklaşmak istediklerini ancak onların da kazandığını ifade eden Belözoğlu, "Açıkçası bu durumlarda iyi ya da kötü tecrübelerimiz oldu, kişisel motivasyonu yükseltmek lazım. Dışarıya çok bakmamak gerekiyor. Bizim ne yaptığımız çok daha değerli. Oyuncuları da bu şekilde hazırlamaya gayret ediyorum. Tabii ki rakibin kaybetmesi sizi motive eder, kazanması biraz etkiler. 36 puan var ve 36 puanın her bir zerresine talip bir şekilde mücadele edeceğiz. Ben inşallah iyi biteceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

        "HAKEMLERİN ÜZERİNDEKİ BASKI AZALTILMALI"

        Son dönemlerde teknik direktörlerin ceza almasıyla ilgili soruya Emre Belözoğlu şöyle cevap verdi:

        "Başka teknik direktörlerin cezalarıyla alakalı yorum yapmam doğru olmaz. Adana Demirspor maçıyla ilgili o gün sahanın içine girip hakeme söylediğim şeyler tamamen küçük sitemlerdi. Çok rahat geçmesi gereken maçı bu kadar germeye gerek yok dememdi. Onun dışında hiçbir sözüm olmadı. Kural gereği sahanın içine girmenin kırmızı kart olduğunu söyleyerek bana kırmızı kart gösterdi. Ben iletişimin önemli olduğunu düşünüyorum. Orada kötü bir iletişim yaptığımda bunun bir cezası olmalı. Ama ben gayet samimi, dostane bir sözle kendisine yanaşmama rağmen kırmızı kartın çıkmasını şöyle de doğru bulmuyorum. Her şey yazılı kitapta değildir. Bazen ilişkilere, insan psikolojisine binaen de kararlar almalı hakemler. Bugün ben hakemlerin özelinde her konunun değerlendirilmesini de doğru bulmamakla beraber, ki geçen sene Ankaragücü'yle çok acı tecrübe yaşamış teknik adam olarak, hakemlerin üzerindeki baskının azaltılması çok daha hayırlı olur diye düşünüyorum."

        Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 15.40'ta uçakla İstanbul'a hareket edecek.

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