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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Emre Belözoğlu: Defansif anlamda sıkıntılarımız var

        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 4-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularının elinden gelen yaptığını söyleyen Belözoğlu, "Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:08 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:08
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        "Defansif anlamda sıkıntılarımız var"
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının ardından konuştu.

        Emre Belözoğlu, "Oyuncular elinden geleni yaptı. Gole kadar çalıştığımız Galatasaray vardı. Üzüldüğüm taraf, geldiğimizden beri Fenerbahçe maçının ilk 30 dakikası, Galatasaray karşısında golden sonraki süreç... Bugüne kadar 40-45 antrenman yaptık, bunların 30 tanesi defansif antrenmanlar. Defansif anlamda sıkıntıları olan bir takımız. Bu takımdaki oyunculara karşı çok daha yakın durmanız gerekiyor. Bunlara çalıştık ama yapamadık. Futbolda bunlar var. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar, kupalar... Bizim de kaderimizde bu süreçleri yönetmek var. Zorlandığımız kısımlar bunlar. Onun dışında kendi güçlerince elinden geleni yapmaya çalıştı oyuncular. Geldiğimden bu yana Fenerbahçe maçının 30 dakikası, Galatasaray maçında golden sonraki süreç dışında kendi takımım kendi gücüne göre çok iyi oynadı." dedi.

        "BİR AN ÖNCE ARKA BLOKTAN UZAKLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

        Belözoğlu, "Ben bu takıma gelirken her şeyi kabul ettim. Oyuncu eksikliğinden şikayet edemem. Göreve bu şekilde geldik, şikayet edecek teknik adam da değilim. Birebirde yapmamız gereken çok daha net bir duruştu. Oyuncular bunu yapmaya çalıştılar ama onlara bu fırsatı verdiğinizde yetenekli oyuncuları var Galatasaray'ın. Çok üzgünüz, samimi söylüyorum. Bizim bir an önce arka bloktan uzaklaşmamız gerekiyor. Bunu da yapabileceğimiz gücümüz var. Bunu da yapmak adına yolumuza tekrar başlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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