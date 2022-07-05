Emre Aydın, Harbiye'de

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Kış ayları boyunca yoğun bir konser maratonunda olan Emre Aydın, dinlenmek için konserlerine kısa bir ara verip, tatil yapmıştı.

Yaz konserleri için hazırlıklarını tamamlayan sanatçı, 16 Temmuz Cumartesi akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda buluşacağı sevenleri için özel bir repertuvar hazırlıyor.

Türkiye'nin ve İstanbul'un farklı bölgelerinde hayranlarıyla sık sık buluşan Aydın'ın açık hava konser biletleri hızla tükeniyor.

16 Temmuz Cumartesi akşamı sevenleriyle buluşacak olan Emre Aydın sevenlerini unutulmaz bir konser akşamı daha bekliyor.