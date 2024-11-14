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        Haberler Objektife Takılanlar Emre Altuğ'dan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz - Magazin haberleri

        Emre Altuğ'dan nafaka açıklaması: Çağla ile yarışıyoruz

        Çağla Şıkel ile 2015'te boşanan, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunan Emre Altuğ, biten evliliği ve çocuklarına nafaka ödeyip ödemediğine dair konuştu; "Nafaka ödemiyorum. Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:01
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        • 1

          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Altuğ, Etiler'deki bir mekânda sahne aldı. Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, yeni şarkısı 'Geçiyor' ile ilgili "Şarkı çok sevildi, şimdiye kadar olumsuz bir yorum almadım. Şarkının samimiyeti insanlara geçiyor" dedi.

          Albüm yapma fikrine de değinen Emre Altuğ, "Albüm hazırlamayı düşünüyorum ama şu an sadece düşüncedeyim çünkü düşünmek daha ucuz" diyerek müzik piyasasındaki zorluklara dikkat çekti.

        • 2

          "NAFAKA ÖDEMİYORUM"

          Öte yandan Çağla Şıkel ile 7 yıllık evliliğini 2015'te sonlandıran Emre Altuğ, Türkiye’deki nafaka ve döviz kuruna bağlı anlaşmalarla ilgili konuştu. Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu bulunan Altuğ; "Ben nafaka ödemiyorum çünkü biz tüm mal varlığımızı adil bir şekilde bölüştük. Çocuklarımızın masraflarını da ortak karşılıyoruz" dedi.

        • 3

          "ÇAĞLA İLE BİRBİRİMİZLE YARIŞIYORUZ"

          Emre Altuğ, ayrıca "Eski eşimle, onların hayatını kolaylaştırmak ve en iyi eğitimi almalarını sağlamak için âdeta birbirimizle yarışıyoruz" diyerek Şıkel ile uyum içinde olduklarının altını çizdi.

        • 4

          "EVLENECEĞİM KİŞİDEN SÖZLEŞME TALEP ETMEM"

          Yeni bir evlilik düşüncesine ise mesafeli yaklaşan Emre Altuğ; "Ben o hakkımı zaten kullandım, evlilik gibi bir düşüncem yok. Evlilik aşkı öldürmez ama zaman aşkı öldürür mü, onu bilmiyorum. Evleneceğim kişiden hiçbir zaman sözleşme talep etmem, aynı şekilde karşı taraftan da böyle bir talebin gelmeyeceğine inanıyorum" dedi.

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