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Şarkıcı Emre Altuğ, koronavirüsten korunmak adına kendisini evde önlem amaçlı karantinaya aldı. Bir süredir evde vakit geçiren Altuğ, önceki gün arabada çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Maskesiz olduğu görülen Altuğ, paylaşımına "Yavaş yavaş normalleşmeler... Maske var tabii ki, arabada tekim" notunu düştü.

Çağla Şıkel ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adından iki oğlu bulunan Emre Altuğ'un paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

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