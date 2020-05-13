Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; manken ve sunucu Çağla Şıkel, birkaç gün önce Ulus'ta objektiflere takıldı. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen buna uymayan Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ'dan dünyaya gelen çocukları Uzay ve Kuzey'i de yanına aldı.