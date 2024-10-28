Emre Altuğ, Girne'de hayranlarıyla buluştu. Ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Geçiyor'un kayıtları sırasında yaşadığı duygusal anları; "Bir şarkıyı kaydederken insanın son on yılı gözünün önünden geçer mi? 'Geçiyor’ işte" sözleriyle paylaşmıştı.

Emre Altuğ, 2008–2015 arasında Çağla Şıkel ile evlilik yaşadı. REKLAM Emre Altuğ, muhabirlerin, "Son 10 yılda neler yaşadınız?" sorusuna yanıt verdi. "Çok ağır depresyonlar geçirdim" diyen ünlü şarkıcı; "Boşandım. Annemi ve babamı kaybettim. Dolandırıldım, büyük bir maddi kayıp yaşadım. Beni ayakta tutan oğullarım oldu. Sırtımı onlara yasladım" ifadelerini kullandı.

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki oğulları var.