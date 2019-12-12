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16 Aralık'ta gerçekleşecek organizasyonla 20. sanat yılını kutlayacak olan Emre Altuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Son derece heyecanlı olduğunun ve zaman yaklaştıkça heyecanının daha da arttığının altını çizen başarılı sanatçı, şunları söyledi:
"BU BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"
İbret-i Alem'in üzerinden dolu dolu yirmi yıl geçmiş. Geriye dönüp baktığımda bir sürü duygu bıraktığımı görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Yirminci yıla ellinci yıl gibi hazırlandık. O gece geçip giden yirmi yılı anlatırken bazı anlara benimle birlikte eşlik edecek isimler de olacak.
Bana türküleri sevdiren sevgili sınıf arkadaşım Olgun Şimşek, hayatımda yeri çok ayrı olan Levent Yüksel, yine bir başka sınıf arkadaşım Türkiye'nin en önemli operacılarından ve tenorlarından biri olan Efe Kışlalı, ellinci sanat yılında aynı sahneyi paylaştığım Selami Şahin...
'SILA' MÜJDESİ
Altuğ, ayrıca hayranlarına müjdeyi de verdi. Gecede aynı sahneyi paylaşacağı sanatçılar arasında Sıla'nın da yer alacağını dile getiren Altuğ, şu ifadeleri kullandı:
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