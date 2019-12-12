"BİRÇOK HEYECANI O GECE AYNI ANDA YAŞAYACAĞIM"

Bana bir şarkı yaptı. O şarkıyı ilk kez o gece birlikte sesledireceğiz. Daha sonra da şarkının kaydını müzikseverlerin beğenisine sunacağız. Dolayısıyla birçok heyecanı o gece aynı anda yaşayacağım. Yeni şarkımın kalplere dokunacak muazzam bir şarkı olduğunu düşünüyorum ve sizin aracılığınızla Sıla'ya bir kez daha teşekkür ediyorum.