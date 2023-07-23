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        Haberler Magazin Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlendi! Tayfun Erdoğan kimdir? - Magazin haberleri

        Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlendi

        Şarkıcı Emrah'ın çocukluğu boyunca reddettiği DNA testleri sonucu kabullendiği oğlu Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile evlendi. Erdoğan'ın nikâh şahitliğini ise Nuri Alço yaptı

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 16:51
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          Babası Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile dünyaevine girdi.

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          Törene, Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın yakın arkadaşları ve aile dostları katıldı.

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          Davetliler arasında yer alan Nuri Alço ise Tayfun Erdoğan'ın nikâh şahitliğini üstlendi.

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          Duygusal bir konuşma yapan Nuri Alço, törende "Tafun'un her zaman yanında olmaya söz veriyorum. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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          "AMCA DEMEK BABA YARISI DEMEK"

          Tayfun Erdoğan da "Eee amca demek baba yarısı demek ağabeyim. Bu mutlu günümde dünya evine girerken, benim nikâh şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir amca - baba yarısı oynamıştık, şimdi oğlunun hem amcası hem ağabeyiyim' dedi iyi ki varsın" dedi.

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          OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILMADI

          Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

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          Öte yandan Tayfun Erdoğan, 2022'nin aralık ayında bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Eda İrap'a evlilik teklifinde bulunmuş ve "Evet" yanıtını almıştı.

          Geçtiğimiz ocak ayında evlilik yolunda ilk adımı atan çift, aile arasında sade bir tören eşliğinde nişan yüzüklerini takmıştı.

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          "BU KARELERDE BABA YOK, BABA GİBİ ADAMLAR VAR" DEMİŞTİ

          Tayfun Erdoğan, duygularını "Allah bana bugünleri gösterdi şükürler olsun. Aslanlar gibi ağabeylerim arkamda durdu, ellerimden tuttu. Bu karelerde güzel insanlar görüyorsunuz; baba yok, baba gibi adamlar var yanımda. Kızımızı istedik Allah'ın emriyle yüzükler taktık" sözleriyle ifade etmişti.

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          NİŞAN TÖRENİNE DE KATILMAMIŞTI

          Şarkıcı Emrah, oğlu Tayfun Erdoğan'ın nişan töreninde de bulunmamıştı.

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