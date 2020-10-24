İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Mecidiyeköy'deki rezidansta silahlı yaralama olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde şu açıklama yapıldı.

SİLAHINI TEMİZLERKEN ATEŞ ALMIŞ

Açıklamada bir süredir turistik amaçla Türkiye'de bulunan 1 erkek ve 2 kadının konakladığı oteldeki odada bulundukları, erkek şahsın silahını temizlediği esnada yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi.

Meydana gelen kazada erkek şahsın elinden yaralandığı, seken çekirdeğin ise odada bulunan iki kadını yaraladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Olayda kullanılan silah muhafaza altına alınmış, 3 yaralı şahıs tedavi için hastaneye sevk edilmiştir" dendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor...