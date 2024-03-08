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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Üsküdar'da emniyet şeridinde dehşet! 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü'nde çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı - Güncel haberler

        Üsküdar'da otomobilin motosikletliye çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        İstanbul Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü emniyet şeridinde dehşet saçtı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde meydana gelen olayda otomobil sürücüsü, Miraç Sağır adlı motosikletliye çarptı. Kazada ağır yaralanan Miraç Sağır'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenilirken, ifadesi alınan sürücü ise serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:50 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:58
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        Emniyet şeridinde dehşet! Çarptığı motosikletliyi ağır yaraladı
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        Üsküdar'da bir otomobil sürücüsü, emniyet şeridindeki motosiklet sürücüsüne çarpmış, kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı.

        DHA'nın haberine göre motosiklet sürücüsünün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kaza anına dair MOBESE görüntüleri de ortaya çıktı.

        BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

        Kaza 22 Şubat Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen otomobil sürücüsü Tevfik Yavuz E., aynı yönde emniyet şeridinde seyreden motosikletli Miraç Sağır'a çarptı. Sağır, kazanın etkisiyle bariyerlere çarptı.

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        Kazada kaskı kafasından fırlayan motosikletli ağır yaralandı. Yaralı motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil sürücüsü ise, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan Miraç Sağır’ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Kaza anı ise, MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı.

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