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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Emmanuel Dennis Türkiye'ye transfer oluyor iddiası - Trabzonspor Haberleri

        Emmanuel Dennis Türkiye'ye transfer oluyor iddiası

        Nottingham Forest'ın Elanga ve Hodson Odoi transferleri sonrası ilk 11'de forma giyme şansı azalan Emmanuel Dennis, oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. 25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun adı Süper Lig'de birçok takımla anılmaya başlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 12:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 12:59
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        Dennis için Süper Lig iddiası
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        25 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu Emmanuel Dennis'in adı Süper Lig'de birçok takımla anılmaya başlandı. Nottingham Forest'ta Elanga ve Hodson Odoi transferleri sonrası ilk 11'de forma giyme şansı azalan Dennis, oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor.

        Fabrizio Romano'nun haberine göre oyuncu Rus kulübü CSKA Moskova'nın teklifini reddetti. Düzenli forma giymek isteyen Dennis'in Adana Demirspor, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile de görüşmelerini sürdürdüğü, transfer dönemi bitmeden Nottingham Forest'tan kiralık olarak ayrılacağı belirtildi.

        Emmanuel Dennis, 8 Milyon Euro piyasa değerine sahiptir. Dennis, kariyerinde 214 kez resmi maçta oynadı. Forma giydiği bu maçlarda 48 gol 17 asistlik performans sergiledi.

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