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Emma Thompson 35 yıllık kariyerinde ilk kez çıplak sahnede oynadı

Emma Thompson, 35 yıllık kariyerinde ilk kez çıplak sahnede oynadı!

Oscar ödüllü oyuncu Emma Thompson, 35. yılını sürdürdüğü meslek yaşamında ilk kez senaryo gereği çıplak bir sahnede oynadı. Thompson, konuyla ilgili "Bu yaşta böyle bir sahnede oynamak çok zorlayıcı" ifadelerini kullandı

25.01.2022 - 17:45 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 35 yıldır kamera karşısında birbirinden farklı karakterleri canlandıran İngiliz aktris Emma Thompson, ilk defa senaryo gereği çıplak bir sahnede oynadı.

  • MUTLULUK PEŞİNDE BİR ÖĞRETMENİ CANLANDIRIYOR

    62 yaşındaki Oscar ödüllü Emma Thomspon, 'Good Luck to You, Leo Grande' (Sana İyi Şanslar Leo Grande) adlı komedi filminde ayna karşısında tamamen çıplak kaldı. Thompson filmde, ilerleyen yaşına rağmen cinsel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan ve bunun için bir seks işçisi kiralayan bir öğretmeni canlandırıyor.

  • Emma Thompson, bu konuyla ilgili düşüncelerini filmin gösterildiği Sundance Film Festivali kapsamında düzenlenen bir panelde dile getirdi. İngiliz oyuncu, "Bu yaşta soyunmak son derece zorlayıcı." diye konuştu. 

  • "KUSURLARI OLAN BEDENLER GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ"

    Emma Thompson, bir ayna karşısında üzerindeki bornozu çıkardığı sahne için "Bu yaşa gelinceye kadar böyle bir şeyi yapabileceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Bu yaşta böyle bir sahnede oynamak çok zorlayıcı. Çünkü beyazperdede kusurları olan bedenler görmeye alışkın değiliz." dedi.

  • Emma Thompson, bedenleri doğal halleriyle görüntülemenin önemli olduğunu belirtti. Thompson, sonra da bir daha böyle bir sahnede oynamayacağını sözlerine ekledi.

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