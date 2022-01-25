"KUSURLARI OLAN BEDENLER GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİLİZ"

Emma Thompson, bir ayna karşısında üzerindeki bornozu çıkardığı sahne için "Bu yaşa gelinceye kadar böyle bir şeyi yapabileceğimi hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullandı. Oyuncu, "Bu yaşta böyle bir sahnede oynamak çok zorlayıcı. Çünkü beyazperdede kusurları olan bedenler görmeye alışkın değiliz." dedi.