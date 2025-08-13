Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emma Stone: Film için saçlarımı kazıtırken ağladım - magazin haberleri

        Emma Stone: Film için saçlarımı kazıtırken ağladım

        Emma Stone, yeni filmi 'Bugonia' için saçını kazıttığında neden ağladığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 15:06 Güncelleme: 13.08.2025 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Saçlarımı kazıtırken ağladım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emma Stone, başrolde yer aldığı 'Bugonia' adlı film için saçını kazıtmasının kendisine nasıl hissettirdiğini açıkladı.

        36 yaşındaki oyuncu, yeni röportajında saç değişimini çok sevdiğini, ancak bir noktada saçlarını kaybederken gözyaşlarına boğulduğunu söyledi.

        Stone ayrıca, annesinin meme kanseriyle mücadele ederken yaşadığı saç dökülmesi sürecini hatırladığı için saçını kazıtmanın kendisini duygulandırdığını belirtt. Ünlü oyuncu, o dönemdeki düşüncesinin, "Aslında annem cesur bir şey yaptı. Ben sadece saçımı kazıtıyorum" şeklinde olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Stone, yine de annesinin saç dönüşümünü desteklediğini belirterek, "Annem 'Çok kıskanıyorum. Saçımı tekrar kazıtmak istiyorum' diyordu" şeklinde konuştu.

        Saçlarını kazıttıktan sonra büyük değişimi gizlemek için 2024'teki etkinliklerde peruk taktığını söyleyen Stone, "Dışarı çıkamadığım için çok üzgündüm. Sadece keldim. Bence bu eğlenceliydi" dedi.

        Kazınmış saçlarını gizlemek zorunda kalmasına rağmen, bunda hoşuna giden bir şey olduğunu söyleyen Stone, "Dünyada bundan daha iyi bir his yok. Saçınızı kazıdıktan sonra aldığınız ilk duş mu? Aman Tanrım, harika" ifadesini kullandı.

        Stone'un Jesse Plemons ve Alicia Silverstone ile başrolleri paylaştığı 'Bugonia', 31 Ekim'de gösterime girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emma Stone
        #bugonia
        #film
        #saç kazıtma

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        O görüntü dosyaya girdi! Çarpan kaptan gemiyi incelemiş!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Habertürk Anasayfa