Emma Stone'dan Oscar açıklaması: Pislik demedim

O günden beri hiç konuşmayan 35 yaşındaki ABD’li oyuncu, Hollywood Reporter’a verdiği demeçte kendisine yöneltilen; “Kimmel, seni Oscar'da gerçekten üzdü mü, yoksa bu bağlam dışına mı çıkarıldı?” sorusuna, “Beni üzdü mü?” diye şaşırarak karşılık verdi.