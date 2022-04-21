Emlak pazarlayanlara destek

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Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hizmet ihracatının artırılması amacıyla kapsamlı bir "hizmet ihracatı destek program paketi" oluşturulurken desteklerden yararlanacak sektör sayısı artırıldı ve yeni destek unsurları tanımlandı.

Karar kapsamında, ""sağlık turizmi, film/dizi ve eğitim" sektörlerine ek olarak "kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri" de destek kapsamına alındı.

İlk defa destek kapsamına dahil edilen gayrimenkul, fuarcılık, yeşil hizmetler, spor turizmi ve diğer hizmetler sektörlerine önceki dönemde uygulama tecrübesi olan destek unsurlarına ek olarak ilk defa yürürlüğe alınan ve sektörlere özgü şekilde tasarlanan desteklerden yararlanmaları sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı'nın gayrimenkul hizmetlerine vereceği desteklerle ilgili açıklamada;

"Bireysel katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak düzenlenen bakanlık tarafından belirlenen, fuar kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere münferit katılımları,

Milli katılım: Sanal ve/veya yurt dışında fiziki olarak milli katılım organizatörü veya işbirliği kuruluşu organizasyonunda düzenlenen ve bakanlık tarafından belirlenen fuar, kongre, konferans, seminer, festival ve benzeri etkinliklere toplu katılımları

Milli katılım organizatörü; Bakanlık tarafından milli katılım etkinliği gerçekleştirme yetkisi verilen şirket ya da kuruluşları

Yararlanıcı: Yabancıya yönelik olmak üzere: konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında her türlü gayrimenkul hizmeti veren Türkiye'de yerleşik şirketler diğer kurum ve kuruluşları ifade eder" ifadelerine yer verildi.