Beşiktaş'tan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya Ligi ekiplerinden Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, tarihe geçti.

Genç oyuncu, Torino'nun sahasında Lecce'yi 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı ve İtalyan kulübü ile sahaya çıkan en genç oyuncu oldu (18 yaş, 96 gün).

18 yaşındaki oyuncu Torino'nun karşılaşmada 64 dakika sahada kaldı.