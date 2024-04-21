EMİR YEŞİL HAKKINDA

İlk evliliğinden Erim adında bir oğlu bulunan Emir Yeşil, 1981'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yeşil, Heavy metal’den soul’a, pop müzikten funk’a kadar çeşitli tarzlar dinleyerek büyüdü. 16 yaşında sahne hayatına başlayan Emir, birçok grupla performanslarını sürdürdü ve bu süreçte aynı zamanda gitar, klavye ve davul çalmayı da öğrendi.