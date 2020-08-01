Eminönü'nde vapur iskelesinde izdiham! Burada da koronavirüs kazandı - Haberler

DHA

Kurban bayramında İstanbul'da kalanlar kentin tadını çıkarmak için sokaklara çıktı. Eminönü, Koronavirüs döneminde en kalabalık gününü yaşıyor.

Binlerce kişi Eminönü'ne akın etti. Adalar'a gitmek ve Boğaz turu yapmak isteyenler de Eminönü İskelesi’nde yoğunluk oluşturdu. Vapurlar tıka basa doldu.

İskeleler ve vapurlarda ki yoğunluk da havadan görüntülendi.