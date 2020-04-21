Eminönü'nde Ramazan hareketliliği

"HURMANIN KİLOSU 70-90 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR"

Yasak öncesi ihtiyacı olan her şeyi Eminönü'nden almaya geldiğini ifade eden başka bir vatandaş da, "Kuruyemiş aldık biraz, bakacağız ne almak istiyorsak hepsini sırayla alıp gideceğiz. Poşetimde kuruyemiş, fıstık, hurma var. Hurmanın kilosu 70-90 lira gibi değişiyor. Ne gerekiyorsa şimdi alacağız çünkü 4 gün de dışarıyı çıkmayacağız sağlığımız için evde kal diyelim" dedi.