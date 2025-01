Eminem'in şarkısını reklamda izinsiz kullanan otomobil şirketine dava

Ünlü rap şarkıcısı Eminem'in müzik kataloğunun haklarına sahip olan Eight Mile Style adlı şirket, ünlü bir otomobil firmasından, reklamlarında 'Lose Yourself' şarkısını kullandığını tespit ederek davacı oldu.

Şirket, birden fazla otomobil bayiliği işleten firmanın, Eminem'in 2002 tarihli parçasını bir reklamda izinsiz kullanıldığını iddia etti.

Grammy ödüllü 52 yaşındaki rapçi ise 'davacı' konumunda değil. Dava, Eight Mile Style tarafından açıldı.

Eight Mile Style, otomobil şirketinin, reklamlarından birinde 'Lose Yourself'i kullanma iznine sahip olmadığını söyledi. Söz konusu reklam, Amerikan Futbol Ligi'nin Detroit Lions logosuyla markalanmış sınırlı sayıda üretilen bir kamyon içindi.

Eight Mile Style, mahkemeden otomobil bayisinin, şarkıyı izinsiz kullanmasından dolayı şirketi uğrattığı maddi zararı tazmin etmesini ve şarkının daha fazla çalınmasını durdurmasını talep etti.

'Lose Yourself', 'Stan', 'We Made You', 'The Monster' gibi hit şarkıların sahibi olan Eminem, geçen yaz 12'nci stüdyo albümü 'The Death of Slim Shady'yi çıkardı.